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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 5 Juni 2026 | 03.21 WIB

7 Weton yang Diprediksi Kaya Raya di 2026 Menurut Primbon Jawa, Rezekinya Mengalir dari Berbagai Arah

Ilustrasi weton yang sering disebut memiliki peluang besar meraih kekayaan dan kemakmuran. (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang sering disebut memiliki peluang besar meraih kekayaan dan kemakmuran. (Magnific)

JawaPos.Com - Harapan untuk hidup lebih sejahtera selalu menjadi impian banyak orang. 

Ketika usaha yang dilakukan mulai menunjukkan hasil, peluang baru bermunculan, dan kondisi keuangan semakin membaik, kehidupan pun terasa lebih tenang dan penuh optimisme. 

Dalam budaya Jawa, salah satu cara yang sering digunakan untuk membaca potensi keberuntungan seseorang adalah melalui weton kelahiran.

Primbon Jawa sejak lama dipercaya sebagai warisan leluhur yang berisi berbagai perhitungan mengenai karakter, perjalanan hidup, hingga potensi rezeki seseorang. 

Meski tidak dapat dijadikan patokan mutlak, banyak orang menjadikan primbon sebagai bentuk motivasi untuk terus berusaha dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan.

Menurut sejumlah penafsiran primbon, terdapat beberapa weton yang sering dikaitkan dengan keberuntungan finansial, kemampuan mengelola peluang, serta bakat menarik rezeki dari berbagai arah. 

Karakter yang dimiliki weton-weton ini dipercaya menjadi modal kuat untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur.

Dilansir dari kanal Youtube Laras Sukerta, inilah tujuh weton yang sering disebut memiliki peluang besar meraih kekayaan dan kemakmuran pada 2026 menurut penafsiran Primbon Jawa.

1. Minggu Wage 

Minggu Wage dikenal sebagai weton yang memiliki kemampuan melihat peluang yang sering luput dari perhatian banyak orang. 

Mereka biasanya tidak terlalu suka menonjolkan diri, tetapi sangat cermat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan maupun keuangan.

Pemilik weton ini dikenal tekun dan tidak mudah menyerah saat menghadapi hambatan. 

Mereka mampu bertahan dalam situasi sulit sambil terus mencari cara untuk meningkatkan taraf hidup.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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