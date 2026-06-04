7 Weton yang Diprediksi Kaya Raya di 2026 Menurut Primbon Jawa, Rezekinya Mengalir dari Berbagai Arah

Ilustrasi weton yang sering disebut memiliki peluang besar meraih kekayaan dan kemakmuran. (Magnific)
JawaPos.Com - Harapan untuk hidup lebih sejahtera selalu menjadi impian banyak orang.
Ketika usaha yang dilakukan mulai menunjukkan hasil, peluang baru bermunculan, dan kondisi keuangan semakin membaik, kehidupan pun terasa lebih tenang dan penuh optimisme.
Dalam budaya Jawa, salah satu cara yang sering digunakan untuk membaca potensi keberuntungan seseorang adalah melalui weton kelahiran.
Baca Juga:Sulit Kekurangan Rezeki! 9 Weton Ini Dipercaya Memiliki Potensi Hidup Mapan dan Berkecukupan
Primbon Jawa sejak lama dipercaya sebagai warisan leluhur yang berisi berbagai perhitungan mengenai karakter, perjalanan hidup, hingga potensi rezeki seseorang.
Meski tidak dapat dijadikan patokan mutlak, banyak orang menjadikan primbon sebagai bentuk motivasi untuk terus berusaha dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan.
Menurut sejumlah penafsiran primbon, terdapat beberapa weton yang sering dikaitkan dengan keberuntungan finansial, kemampuan mengelola peluang, serta bakat menarik rezeki dari berbagai arah.
Baca Juga:12 Weton Ini Konon Memiliki Karakter Pembawa Kesuksesan dan Kemakmuran, Hidup Semakin Sejahtera dan Finansial Stabil
Karakter yang dimiliki weton-weton ini dipercaya menjadi modal kuat untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur.
Dilansir dari kanal Youtube Laras Sukerta, inilah tujuh weton yang sering disebut memiliki peluang besar meraih kekayaan dan kemakmuran pada 2026 menurut penafsiran Primbon Jawa.
1. Minggu Wage
Minggu Wage dikenal sebagai weton yang memiliki kemampuan melihat peluang yang sering luput dari perhatian banyak orang.
Mereka biasanya tidak terlalu suka menonjolkan diri, tetapi sangat cermat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan maupun keuangan.
Pemilik weton ini dikenal tekun dan tidak mudah menyerah saat menghadapi hambatan.
Mereka mampu bertahan dalam situasi sulit sambil terus mencari cara untuk meningkatkan taraf hidup.
Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama
Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan
Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu
Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan
Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya