Sulit Kekurangan Rezeki! 9 Weton Ini Dipercaya Memiliki Potensi Hidup Mapan dan Berkecukupan

Ilustrasi weton yang sering disebut memiliki potensi hidup mapan dan berkecukupan. (Magnific)
JawaPos.Com - Rezeki sering menjadi salah satu hal yang paling banyak diperbincangkan dalam kehidupan sehari-hari.
Setiap orang tentu berharap memiliki kondisi finansial yang stabil, kebutuhan hidup yang tercukupi, serta kesempatan untuk menikmati kehidupan yang lebih nyaman bersama keluarga.
Dalam pandangan masyarakat Jawa, keberuntungan dan rezeki tidak hanya dikaitkan dengan kerja keras, tetapi juga sering dihubungkan dengan weton kelahiran.
Baca Juga:7 Weton yang Diramal Kebanjiran Rezeki pada Bulan Suro 2026, Ada yang Dapat Peluang Besar Tanpa Diduga
Primbon Jawa sejak lama menjadi bagian dari warisan budaya yang dipercaya mampu menggambarkan karakter, perjalanan hidup, hingga potensi keberuntungan seseorang.
Meski bukan sesuatu yang dapat dibuktikan secara ilmiah, banyak orang menjadikan primbon sebagai motivasi untuk mengenali kelebihan diri dan terus mengembangkan potensi yang dimiliki.
Beberapa weton dalam Primbon Jawa sering dikaitkan dengan kemampuan menarik rezeki, kecerdasan dalam mengelola keuangan, serta ketekunan yang mengantarkan mereka pada kehidupan yang lebih makmur.
Baca Juga:12 Weton Ini Konon Memiliki Karakter Pembawa Kesuksesan dan Kemakmuran, Hidup Semakin Sejahtera dan Finansial Stabil
Karakter-karakter tersebut dipercaya menjadi faktor yang membuat mereka lebih mudah mencapai kestabilan finansial dibanding kebanyakan orang.
Dilansir dari kanal Youtube Laras Sukerta, inilah sembilan weton yang sering disebut memiliki potensi hidup mapan dan berkecukupan menurut berbagai penafsiran Primbon Jawa.
1. Senin Pon
Senin Pon dikenal sebagai weton yang memiliki semangat juang tinggi.
Mereka cenderung tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan dan selalu berusaha mencari jalan keluar dari setiap masalah yang muncul.
Karakter pekerja keras membuat mereka mampu bertahan dalam berbagai kondisi.
Saat orang lain mulai kehilangan semangat, pemilik weton ini justru semakin termotivasi untuk membuktikan kemampuan mereka.
Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama
Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan
Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu
Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan
Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya