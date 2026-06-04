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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 5 Juni 2026 | 03.17 WIB

Sulit Kekurangan Rezeki! 9 Weton Ini Dipercaya Memiliki Potensi Hidup Mapan dan Berkecukupan

Ilustrasi weton yang sering disebut memiliki potensi hidup mapan dan berkecukupan. (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang sering disebut memiliki potensi hidup mapan dan berkecukupan. (Magnific)

JawaPos.Com - Rezeki sering menjadi salah satu hal yang paling banyak diperbincangkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Setiap orang tentu berharap memiliki kondisi finansial yang stabil, kebutuhan hidup yang tercukupi, serta kesempatan untuk menikmati kehidupan yang lebih nyaman bersama keluarga. 

Dalam pandangan masyarakat Jawa, keberuntungan dan rezeki tidak hanya dikaitkan dengan kerja keras, tetapi juga sering dihubungkan dengan weton kelahiran.

Primbon Jawa sejak lama menjadi bagian dari warisan budaya yang dipercaya mampu menggambarkan karakter, perjalanan hidup, hingga potensi keberuntungan seseorang. 

Meski bukan sesuatu yang dapat dibuktikan secara ilmiah, banyak orang menjadikan primbon sebagai motivasi untuk mengenali kelebihan diri dan terus mengembangkan potensi yang dimiliki.

Beberapa weton dalam Primbon Jawa sering dikaitkan dengan kemampuan menarik rezeki, kecerdasan dalam mengelola keuangan, serta ketekunan yang mengantarkan mereka pada kehidupan yang lebih makmur. 

Karakter-karakter tersebut dipercaya menjadi faktor yang membuat mereka lebih mudah mencapai kestabilan finansial dibanding kebanyakan orang.

Dilansir dari kanal Youtube Laras Sukerta, inilah sembilan weton yang sering disebut memiliki potensi hidup mapan dan berkecukupan menurut berbagai penafsiran Primbon Jawa.

1. Senin Pon

Senin Pon dikenal sebagai weton yang memiliki semangat juang tinggi. 

Mereka cenderung tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan dan selalu berusaha mencari jalan keluar dari setiap masalah yang muncul.

Karakter pekerja keras membuat mereka mampu bertahan dalam berbagai kondisi. 

Saat orang lain mulai kehilangan semangat, pemilik weton ini justru semakin termotivasi untuk membuktikan kemampuan mereka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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