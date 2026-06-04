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Naila Putri Saragih
Jumat, 5 Juni 2026 | 03.00 WIB

7 Zodiak yang Paling Cocok dengan Gemini, Pasangan Ideal Penuh Energi!

Ilustrasi zodiak yang paling cocok dengan Gemini (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak yang paling cocok dengan Gemini (Magnific)

JawaPos.com - Dalam dunia astrologi, kecocokan antar zodiak tidak hanya soal perasaan tetapi juga tentang keselarasan energi, komunikasi, dan cara pandang terhadap kehidupan. Gemini, yang dikenal sebagai zodiak paling adaptif dan intelektual, membutuhkan pasangan yang bisa mengikuti pikiran mereka yang terus bergerak.

Melansir dari HDmall.id dan millionbloom.com, zodiak terbaik untuk Gemini adalah mereka yang berbagi semangat kebebasan, rasa ingin tahu, dan spontanitas.

Berikut adalah tujuh zodiak yang paling cocok berpasangan dengan Gemini, berdasarkan karakteristik dan kecocokan elemen astrologi mereka.

1. Aquarius 

Aquarius dan Gemini sama-sama berasal dari elemen udara, sehingga keduanya memiliki cara berpikir yang sejalan logis, terbuka, dan suka ide-ide besar. Hubungan ini terasa seperti persahabatan terbaik yang berkembang menjadi cinta. Keduanya menghargai kebebasan pribadi dan tidak mudah merasa terkekang satu sama lain, menjadikan dinamika hubungan mereka sangat sehat dan penuh petualangan intelektual.

2. Libra 

Sesama elemen udara, Libra membawa keseimbangan dan keanggunan yang melengkapi sifat Gemini yang dinamis. Libra pandai berkomunikasi dan sangat sosial  dua hal yang langsung "nyambung" dengan Gemini. Keduanya juga sama-sama menyukai keindahan, seni, dan percakapan yang bermakna, sehingga fondasi hubungan mereka sangat kuat secara intelektual maupun emosional.

3. Aries 

Aries menghadirkan energi dan keberanian yang membuat Gemini terus bersemangat. Keduanya impulsif dalam artian positif suka mencoba hal baru, tidak takut tantangan, dan selalu punya rencana spontan yang menarik. Aries juga memiliki kepercayaan diri tinggi yang justru membuat Gemini mudah tertarik dan kagum sejak awal perkenalan.

4. Leo 

Editor: Candra Mega Sari
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