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Rabbany Wanadriani
Jumat, 5 Juni 2026 | 00.37 WIB

6 Zodiak Dikenal Bermental Baja, Sosoknya Lebih Kuat dari Kebanyakan Orang

ilustrasi orang yang kuat mental. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang kuat mental. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Ketahanan mental sering kali terwujud dalam respons individu terhadap stres, kesulitan, dan masalah emosional.

Perspektif astrologi menyatakan bahwa tanda-tanda zodiak tertentu menunjukkan ketahanan psikologis yang lebih tinggi.

Meskipun setiap orang memiliki kekuatan yang unik, astrologi mengungkap beberapa zodiak secara inheren menunjukkan daya tahan mental yang lebih besar.

Melansir Indiatimes, berikut enam zodiak bermental baja dan lebih kuat daripada kebanyakan orang. Apakah Anda salah satunya?

1. Aquarius

Aquarius bukanlah robot, tetapi mereka jarang membiarkan perasaan itu mengambil alih kendali.

Dipandu oleh kompas pribadi yang menunjuk pada keaslian di atas persetujuan, mereka akan berdiri sendiri jika itu yang dituntut oleh kebenaran.

Ini adalah kekuatan mental yang dibangun bukan pada daya tahan atau transformasi, tetapi pada keberanian untuk tetap berpikiran jernih sepenuhnya dan tanpa penyesalan.

2. Aries

Aries menunjukkan kekuatan mental melalui keberanian dan kepercayaan diri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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