3 Zodiak yang Selalu Terkena Kutukan Situationship. Cinta Hanya saat Ada Butuhnya Saja

Ilustrasi situationship (Freepik)
JawaPos.com - Situationship bisa menimpa siapa saja. Namun, ada tiga zodiak yang sepertinya lebih sering terjebak ke dalam hubungan yang tidak jelas.
Hanya akan membuang-buang waktu, ketiga zodiak ini memiliki alasan tersendiri, mengapa mereka selalu terjebak ke dalam hubungan situationship.
Mengutip dari laman collective.world, inilah tiga zodik yang seperti terkesan sukarela terjebak ke dalam situationship.
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1. Pisces
Pisces sering terjebak di dalam situationship. Mereka mengabaikan redflag dari pasangan karena selalu berusaha melihat sisi terbaik. Pisces bahkan mudah bertahan di dalam hubungan tanpa kepastian karena mereka terus berharap, suatu hari nanti hubungan itu akan berubah menjadi lebih baik.
2. Libra
Libra ingin mengenal berbagai tipe orang dan menikmati pengalaman yang beragam. Mereka jujur soal perasaan, namun kebebasan inilah yang membuat mereka sering berada di dalam situationship.
3. Scorpio
Scorpio dikenal sebagai zodiak yang misterius dan tertutup. Mereka kerap menyimpan sendiri perasaan yang semakin dalam karena takut ditolak atau terluka, oleh karena itu mereka sering terjebak ke dalam situationship satu ke situationship yang lain.
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