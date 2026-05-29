Ramalan Zodiak Capricorn Besok Sabtu, 30 Mei 2026: Stabilitas dan Intuisi Membawa Kemajuan

JawaPos.com - Hari ini Capricorn memulai waktu dengan suasana hati yang lebih lembut dan tenang. Energi Bulan yang selaras dengan Jupiter membantu Anda melihat hidup dari sudut pandang yang lebih luas.
Jika belakangan ini terlalu sibuk memikirkan tanggung jawab atau tekanan, hari ini memberi kesempatan untuk menarik napas dan menyadari bahwa perlahan ada banyak hal baik yang sedang tumbuh di sekitar Anda.
Sebagai zodiak berelemen tanah, Capricorn cenderung percaya pada bukti nyata dibanding janji kosong. Pengaruh Jupiter kali ini membantu Anda tetap realistis sekaligus memberi ruang bagi harapan.
Anda tidak kehilangan pijakan, tetapi mulai lebih percaya bahwa proses yang dijalani memang menuju arah yang benar. Menjelang malam, suasana emosional terasa lebih dalam.
Ada dorongan untuk melepaskan beban lama, kekhawatiran, atau tekanan yang selama ini dipendam sendiri. Hari ini cocok untuk mencari ketenangan dan memberi ruang bagi kedamaian batin.
Dilansir dari laman Astroscope, berikut ini adalah ramalan zodiak Capricorn dalam berbagai aspek kehidupan.
Cinta dan Hubungan Capricorn
Dalam urusan cinta, Capricorn terlihat lebih terbuka, meski tetap berhati-hati. Anda ingin hubungan yang terasa aman, stabil, dan memiliki kejujuran yang nyata.
Ketika Bulan memasuki Sagitarius, muncul dorongan untuk berbicara lebih bebas dan mengungkapkan isi hati dengan lebih jujur. Namun, Anda tetap tidak tertarik pada perhatian yang hanya manis di permukaan.
Capricorn lebih menghargai ketulusan yang memiliki tindakan nyata dibanding kata-kata kosong. Hari ini menjadi waktu yang baik untuk melihat siapa yang benar-benar menghargai proses dan batasan yang Anda miliki.
