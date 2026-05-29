Ramalan Zodiak Capricorn 29 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/soponyono1)
JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi waktu yang cukup menjanjikan bagi Capricorn untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Kerja keras dan ketekunan yang selama ini dijaga mulai memberikan peluang menuju hasil yang lebih nyata.
Kepercayaan diri yang meningkat juga membantu Capricorn menghadapi berbagai tantangan dengan lebih tenang. Dengan sikap disiplin dan tekad yang kuat, banyak hal berpotensi bergerak sesuai harapan.
Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Jumat (29/5), dikutip dari Astroved.
Secara umum, hari ini mendukung Capricorn untuk berkembang dan menunjukkan kualitas diri yang lebih kuat. Kemampuan yang terus diasah akan menjadi modal penting dalam meraih keberhasilan, terutama dalam hal yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Kerja keras serta tekad yang konsisten akan membantu mewujudkan keinginan yang selama ini diperjuangkan.
Kehidupan asmara menunjukkan suasana yang hangat dan lebih terbuka. Anda akan bersikap lebih tulus dalam mendekati pasangan, sehingga hubungan terasa lebih nyaman dan penuh pengertian.
Sikap jujur serta keterbukaan emosional ini membantu pasangan memahami Anda dengan lebih baik. Momentum tersebut dapat memperkuat kedekatan dan membangun kepercayaan dalam hubungan.
Karier dan pekerjaan diprediksi berjalan cukup baik. Anda mampu menangani tugas yang rumit sekalipun dengan lebih mudah berkat kemampuan berpikir praktis dan fokus yang tinggi.
Selain itu, ada kemungkinan muncul agenda perjalanan dinas atau aktivitas terkait pekerjaan yang membutuhkan mobilitas lebih besar. Kesempatan ini dapat membuka pengalaman dan peluang profesional baru.
Kondisi kesehatan terlihat cukup baik dan stabil. Tubuh terasa lebih segar, sementara sikap positif membantu menjaga keseimbangan fisik maupun mental.
