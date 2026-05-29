Ramalan Zodiak Sagitarius Jumat, 29 Mei 2026: Belajar Sabar dan Memilih yang Benar-Benar Bernilai

JawaPos.com - Hari ini Sagitarius merasakan suasana yang lebih tenang dan nyaman dibanding biasanya.

Energi harmonis antara Bulan dan Venus membantu pemilik zodiak ini lebih santai dalam menghadapi situasi, tanpa harus terburu-buru mengambil langkah besar.

Sebagai zodiak berelemen api yang dikenal bebas dan penuh semangat, Sagitarius sering ingin bergerak cepat. Namun, hari ini justru mengajarkan pentingnya menikmati proses dan tidak selalu mengejar hasil instan.

Orang-orang di sekitarmu juga tampak lebih terbuka terhadap ide, pendapat, dan cara bicaramu. Kejujuran khas Sagitarius terasa lebih mudah diterima karena disampaikan dengan energi yang hangat dan ringan.

Di sisi lain, pengaruh Venus dan Saturnus mengingatkan bahwa tidak semua hal harus dipaksakan. Jika ada hambatan kecil, itu bukan tanda untuk menyerah, melainkan kesempatan untuk memilih jalan yang benar-benar tepat.

Dikutip dari laman Astroscope, berikut ramalan lengkap zodiak Sagitarius pada hari Jumat, 29 Mei 2026.

Cinta dan Hubungan Sagitarius