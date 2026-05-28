Masa Paling Sulit dalam Hidup Zodiak Taurus Resmi Berakhir, Siap-siap Banjir Rezeki

JawaPos.com - Kabar bahagia buat kamu para pemilik zodiak Taurus! Setelah melewati badai cobaan yang tiada henti, awan mendung dalam hidupmu diprediksi bakal segera menyingkir. Para ahli astrologi membawa kabar baik bahwa masa-masa paling kelam dan menguras emosi yang kamu alami kini sudah resmi berakhir.

Selama tujuh tahun terakhir, kehidupan Taurus memang terasa seperti wahana roller coaster yang liar dan penuh gejolak emosi. Banyak hal tak terduga yang terjadi, mulai dari urusan asmara yang berantakan hingga kondisi karier yang mendadak jadi tidak stabil.

Dilansir dari YourTango, Kamis (28/5), semua kekacauan ini terjadi karena pengaruh pergerakan planet Uranus yang membawa perubahan mendadak sejak tahun 2018 lalu.

Meskipun semua ujian berat ini berhasil mengubah kamu menjadi versi diri yang jauh lebih kuat, proses yang kamu lalui jelas sama sekali tidak mudah. Beruntung, peta bintang menunjukkan bahwa masa depanmu bakal berubah drastis menjadi jauh lebih cerah.

Berikut penjelasan lengkap mengapa masa sulit Taurus sudah selesai dan bagaimana kehidupanmu akan menjadi jauh lebih baik.

Taurus Resmi Lewati Babak Tersulit dalam Hidup Kamu mungkin pertama kali merasakan hantaman energi yang menguras tenaga ini sekitar tahun 2018 lalu, Taurus. Sejak saat itu, jalan hidupmu berubah total dan terasa sangat berat dibanding zodiak lainnya. Kamu yang biasanya menyukai ketenangan, dipaksa untuk bertahan di tengah situasi yang terus berubah-ubah.

Kedatangan Uranus memang menjadi tantangan terberat karena posisinya yang melemah di dalam tanda bintangmu. Hal inilah yang membuat kehidupanmu terasa sangat berantakan dan penuh tekanan selama beberapa tahun ke belakang.

Bukan rahasia lagi kalau kamu adalah tipe orang yang sangat mendambakan kestabilan dalam segala hal. Padahal, Uranus dikenal sebagai "planet yang paling mengganggu,". Perbedaan energi yang mencolok inilah yang membuat zona nyamanmu hancur berantakan.