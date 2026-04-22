Ramalan Zodiak Gemini 24 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)
JawaPos.com - Kekuatan besar mungkin sedang bekerja dan meminta zodiak gemini untuk berdiri sedikit lebih tegak dari biasanya. Tegakkan bahu dan berbanggalah.
Jangan menganggap diri sendiri lebih rendah hanya karena gemini mengalami perbedaan pendapat dengan orang-orang di sekitar.
Pertahankan rasa hormat dan pendapat diri sendiri. Katakan sesuatu dengan percaya diri, jangan mundur, dan bersiaplah untuk berjuang.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Minggu, 24 Mei 2026.
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Pesona zodiak gemini tampaknya memengaruhi dan mampu menarik perhatian seseorang tanpa disadari. Terkait karir, tetaplah tenang saat banyak orang merasa iri dengan kesuksesan yang gemini taih di bidang profesional.
Sementara itu, gemini mungkin merasakan kelegaan dari melakukan pengobatan holistik untuk mengatasi penyakit yang diderita. Terkait keuangan, gemini akan mendapatkan keuntungan finansial dan pengakuan dengan mudah.
Cinta Gemini
Langkah gemini terasa ringan dan kecerdasan gemini terpancar. Pesona gemini tampaknya memengaruhi orang di sekitar secara positif.
Gemini mampu menarik perhatian seseorang tanpa menyadarinya. Nikmati hari-hari ini karena menyenangkan dan baik untuk hubunganmu.
