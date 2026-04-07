Ramalan Zodiak Cancer 24 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik)
JawaPos.com - Jangan ragu untuk mengambil jalan pintas hari ini, zodiak cancer. Jangan meledakkan emosi jika benar-benar tidak perlu. Mungkin, akan sulit bagi cancer untuk membuat orang lain ikut bergerak.
Cancer bisa mendorong sekuat tenaga, tetapi pada akhirnya orang lain tidak akan pergi jika mereka mau. Sifat fleksibel cancer mungkin akan diuji. Kemungkinan besar, cancer perlu beradaptasi dengan keinginan orang lain, bukan sebaliknya.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Minggu, 24 Mei 2026.
Cancer (21 Juni – 22 Juli)
Zodiak cancer akan merasa sangat bahagia karena pasangan akan memberi kejutan berupa ungkapan cinta yang penuh perhatian. Terkait karir, tenangkan pikiran saat cancer mendapatkan tekanan konstan dari para pesaing.
Sementara itu, jelajahi semua pilihan pengobatan, namun pastikan untuk berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi terlebih dahulu.
Terkait keuangan, lakukan penghematan dalam melakukan pembelian yang tidak perlu karena neraca keuangan cancer sedang timpang di area pengeluaran.
Cinta Cancer
Hari ini, pasangan akan mengejutkan cancer dengan ungkapan cinta yang penuh perhatian. Cancer akan benar-benar merasa seperti berjalan di atas awan karena bahagia dengan hubungan saat ini.
Balaslah hal yang sama kepada pasanganmu, karena itu akan membantu hubungan tumbuh dan berkembang. Bintang-bintang mendukung cancer dan akan membawa keberuntungan.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi