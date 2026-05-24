Bacaan Misa Gereja Katolik Minggu, 24 Mei 2026: Hari Raya Pentakosta

JawaPos.com - Pada Minggu (24/5), para umat Katolik akan berkumpul di gereja mereka untuk melaksanakan ibadah atau misa rutin mingguan. Mereka merayakan Hari Raya Pentakosta.

Hari raya ini merupakan salah satu hari untuk mengenang sebuah peristiwa besar dalam Alkitab dan sejarah awal gereja, setelah Yesus Kristus diangkat ke surga.



Untuk merayakan hari raya ini, para umat Katolik akan mengadakan misa sesuai dengan urutan atau prosedur yang sudah ada.



Dan pada setiap ibadah akan dibacakan setidaknya tiga bacaan dari Alkitab. Ketiga bacaan ini diberi nama Bacaan Pertama, Bacaan Kedua dan Bacaan Injil.



Bacaan Pertama

Kisah Para Rasul 2:1-11

Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan.

Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu,

berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libia yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah."

Bacaan Kedua