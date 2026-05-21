Ramalan Zodiak Aries 24 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (freepik)
JawaPos.com – Motivasi harus datang dari dalam diri sendiri, zodiak aries. Satu-satunya hal yang dapat membuat aries bangun dari tempat tidur adalah dorongan dan tekad batinmu.
Terlalu banyak berpesta dapat membuat aries kelelahan hingga tak ingin bergerak. Ingatlah untuk memperlakukan tubuhmu dengan baik. Pergilah keluar dan biarkan pikiranmu memancar keluar seperti sinar matahari.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Minggu, 24 Mei 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak aries mungkin merasa frustrasi karena kurangnya perkembangan dalam kehidupan percintaan saat ini. Terkait karir, jangan biarkan rasa cepat puas diri menghambat kemajuan, meskipun aries telah bekerja keras untuk meraih posisi sekarang.
Sementara itu, carilah terapi alternatif dan cara-cara baru untuk mengobati penyakit ringan yang tengah diderita. Terkait keuangan, bergembiralah karena setiap transaksi keuangan yang dilakukan saat ini akan memberikan keuntungan besar.
Cinta Aries
Jika masih lajang, hari ini aries mungkin merasa frustrasi karena kurangnya perkembangan dalam kehidupan percintaan akhir-akhir ini. Hari ini juga akan berjalan lambat, tetapi semuanya belum hilang.
Aries dapat meluangkan waktu untuk fokus pada apa yang sebenarnya dicari dalam diri seorang pasangan. Setelah lebih memahami apa yang diinginkan, aries akan lebih beruntung saat mencari pasangan.
Karir Aries
