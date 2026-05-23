Rezeki Seolah Tak Pernah Surut, 8 Weton Tibo Gedong Ini Pemilik Urat Emas Sejati Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton tibo gedong yang dipercaya punya bakat kaya sejak lahir (freepik) JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, weton tibo gedong dikenal sebagai weton istimewa yang dipercaya memiliki keberuntungan besar serta rezeki yang terus mengalir sepanjang hidup. Weton ini diyakini membawa energi positif dan “urat emas” yang membuat pemiliknya lebih mudah memperoleh kekayaan serta peluang baik dari berbagai arah. Menurut ramalan primbon Jawa yang diwariskan secara turun-temurun, rezeki yang lancar dan jarang mengalami kesulitan ekonomi menjadi salah satu ciri utama pemilik weton tibo gedong. Keistimewaan tersebut menjadikan weton tibo gedong sering dikaitkan dengan simbol kemakmuran, kesejahteraan, dan kehidupan yang penuh keberuntungan dalam tradisi Jawa. Baca Juga:5 Weton Ini Hidupnya Bakal Ditarik Uang dari Segala Arah Menurut Primbon Jawa Dikutip dari kanal YouTube Primbon Cirebon pada Sabtu (23/5), disebutkan bahwa ada delapan weton tibo gedong yang dipercaya sebagai pemilik urat emas dengan rezeki yang tidak pernah seret menurut primbon Jawa.

1. Minggu Kliwon

Minggu Kliwon merupakan perpaduan hari dengan nilai neptu 5 dan pasaran dengan nilai neptu 8, berada di bawah naungan Brahma yang melambangkan kekuatan api kehidupan.

Mereka yang lahir pada Minggu Kliwon memiliki pancaran aura kepemimpinan alami yang menarik kepercayaan dan rasa hormat dari lingkungan sekitarnya tanpa perlu diminta.

Keunggulan utama pemilik Minggu Kliwon terletak pada keberanian mengambil keputusan besar dan kemampuan luar biasa dalam mengelola berbagai sumber daya kehidupan.

Mereka dianugerahi kemampuan mencari peluang dengan kecerdasan tinggi, terutama dalam bidang wirausaha dan jenjang karier profesional yang cemerlang.

Kesuksesan yang mereka raih bukan semata kebetulan, melainkan hasil perpaduan antara keberanian bertindak, perhitungan matang, dan dedikasi kerja yang konsisten.

2. Selasa Legi