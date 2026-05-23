Punya Keistimewaan, 7 Weton Ini Bisa Kaya Raya Lantaran Dilimpahi Rezeki Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dianggap paling istimewa karena diyakini memiliki nasib mujur, rezeki melimpah, dan peluang besar untuk hidup berkecukupan.

Weton-weton tersebut dipercaya membawa energi keberuntungan yang membuat pemiliknya lebih mudah mencapai kesuksesan serta memperoleh kekayaan dalam kehidupan.

Aliran rezeki yang terus datang menjadikan weton istimewa ini sering dikaitkan dengan simbol kemakmuran dan kesejahteraan dalam ramalan primbon Jawa.

Kehidupan yang mapan hingga bergelimang harta membuat weton-weton ini menjadi perhatian dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa sejak zaman dahulu.

Dikutip dari kanal YouTube Primbon Cirebon pada Sabtu (23/5), disebutkan bahwa ada tujuh weton paling istimewa yang diprediksi memiliki banyak rezeki dan berpotensi hidup kaya raya menurut primbon Jawa.

1. Selasa Pon

Selasa Pon merupakan kombinasi hari dan pasaran yang sangat istimewa dalam kepercayaan masyarakat Jawa terkait dengan kehidupan finansial seseorang.

Mereka yang lahir pada Selasa Pon dipercaya memiliki takdir hidup berkelimpahan dan tidak akan mengalami kesulitan ekonomi sepanjang perjalanan hidupnya.

Primbon Jawa meyakini bahwa individu dengan kelahiran Selasa Pon dianugerahi kemampuan istimewa dalam mengembangkan berbagai usaha yang mereka jalani.