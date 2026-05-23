5 Weton Ini Hidupnya Bakal Ditarik Uang dari Segala Arah Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki daya tarik rezeki sangat kuat sehingga keberuntungan finansial datang dari berbagai arah. Weton-weton ini diyakini mempunyai aura kemakmuran yang membuat usaha, pekerjaan, maupun peluang bisnis lebih mudah menghasilkan keuntungan. Kemampuan menarik rezeki tersebut menjadikan pemilik weton ini sering dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kesejahteraan dalam tradisi masyarakat Jawa. Ramalan primbon juga menyebutkan bahwa kehidupan mereka cenderung dipenuhi kesempatan baik, peluang emas, serta aliran kekayaan yang terus mengalir. Dikutip dari kanal YouTube Pandawa Cirebon pada Sabtu (23/5), disebutkan bahwa ada lima weton yang dikenal sebagai magnet rezeki karena dipercaya mampu menarik uang dari segala arah menurut primbon Jawa.

1. Senin Pahing

Senin Pahing memiliki neptu 16 dan berada di bawah naungan Api yang membuat pemiliknya dikenal dengan energi finansial yang luar biasa kuat.

Mereka semakin menunjukkan potensinya sebagai individu dengan kemampuan menarik kesejahteraan berkat ketegasan, kejujuran, jiwa penolong, dan kecerdasan analitis yang dimiliki.

Kelahiran Senin Pahing memiliki intuisi bisnis tajam yang mampu menghasilkan keuntungan berlimpah di masa mendatang.

Dengan ketajaman naluri, kelahiran di hari ini akan melihat peluang besar yang dapat mengubah nasib mereka secara signifikan.

Senin Pahing diramalkan akan mengalami peningkatan kesejahteraan material secara konsisten yang mampu mengubah kualitas hidup mereka.

Para pemilik Senin Pahing dianugerahi kemampuan melihat celah untuk memperoleh kesejahteraan di tempat yang tidak terlihat oleh orang lain.