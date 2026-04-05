Ramalan Zodiak Taurus 23 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Taurus. (Freepik)
JawaPos.com – Jika sedang jatuh cinta, zodiak taurus akan menyukai hari ini. Taurus dapat merencanakan hampir apa saja, mulai dari perjalanan singkat bersama hingga kehidupan ke depannya.
Meskipun pandangan jauh terkadang mengalahkan spontanitas, izinkan diri sendiri sedikit menerima hal-hal yang tak terduga. Masa depan akan menjadi kontras yang cerah, setelah suasana suram yang taurus alami selama beberapa minggu terakhir.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Sabtu, 23 Mei 2026.
Taurus (20 April – 20 Mei)
Sebaiknya zodiak taurus tidak terkesan pada orang lain yang tiba-tiba muncul dan tampak seperti pengalih perhatian dari hubungan saat ini. Terkait karir, jangan terpengaruh oleh aura negatif yang orang lain pancarkan dan fokuslah bekerja sendiri.
Sementara itu, hindari berada di dekat air karena kecelakaan yang berhubungan dengan air mungkin terjadi hari ini. Terkait keuangan, manfaatkan peluang menghasilkan uang secara terbuka dengan efisien dan maksimal.
Cinta Taurus
Hari ini, perasaan taurus tampak menjauh dari pasangan. Jangan terlalu terkesan pada orang lain yang tiba-tiba muncul dan tampak seperti pengalih perhatian yang menyenangkan. Hubungan taurus saat ini solid dan membutuhkan usaha agar hidup kembali.
Karir Taurus
Seseorang yang tidak taurus sukai mulai menjadi duri dalam daging. Cobalah untuk tidak terpengaruh oleh aura negatif yang mereka pancarkan. Taurus tidak akan pernah bisa sepenuhnya melindungi diri dari orang-orang negatif.
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
8 Spot Kuliner di Kota Tua Surabaya, Makan Enak dengan Suasana Vintage dan Pemandangan yang Memanjakan Mata!
Mariano Peralta Merapat ke Persija Jakarta? Manajer Borneo FC Langsung Buka Suara
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan