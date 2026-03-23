Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 23 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ramalan zodiak Aries dan Taurus (Freepik)
JawaPos.com – Hari ini membawa kebahagiaan dan kedamaian bagi zodiak aries. Setelah mengalami ketegangan beberapa hari sebelumnya, aries akan jauh lebih tenang hari ini.
Manfaatkan waktu ini untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang yang disayangi. Perbaiki kesalahanmu karena kurang memperhatikan keluarga. Selain itu, jangan ragu untuk bersenang-senang dan melupakan tekanan yang dirasakan.
Zodiak taurus perlu lebih fokus dan memperhatikan tujuan. Cobalah menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang terkasih untuk mendapatkan energi positif dan menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Taurus juga dapat merencanakan liburan jika kehidupan sehari-hari terasa melelahkan.
Segarkan energi dengan menghabiskan waktu di alam. Waktu yang dihabiskan bersama orang-orang terkasih juga dapat membuat taurus rileks dan meningkatkan fokus dalam meraih tujuan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Sabtu, 23 Mei 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak aries harus memikirkan tindakan dengan sangat dan membuat pilihan yang bijak saat berkonflik dengan pasangan. Terkait karir, energi dan semangat juang yang tinggi memungkinkan aries untuk mengatasi rintangan yang diberikan pesaing.
Sementara itu, tetaplah di rumah dan nikmati waktumu karena aries sedang rentan terhadap kecelakaan. Terkait keuangan, bergembiralah karena setiap transaksi keuangan yang dilakukan saat ini akan memberikan keuntungan besar.
Cinta Aries
Berhati-hatilah hari ini jika aries berada dalam situasi yang rumit saat berhubungan dengan orang yang sudah berpasangan. Pikirkan tindakanmu dengan sangat hati-hati dan buatlah pilihan yang bijak. Rumput di seberang tidak selalu lebih hijau, jadi bersikaplah realistis mengambil dalam keputusan hari ini.
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
8 Spot Kuliner di Kota Tua Surabaya, Makan Enak dengan Suasana Vintage dan Pemandangan yang Memanjakan Mata!
Mariano Peralta Merapat ke Persija Jakarta? Manajer Borneo FC Langsung Buka Suara
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan