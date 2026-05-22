4 Zodiak yang Ahli Move On, Mampu Membaca Situasi Saat Hubungan Sudah Toxic

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik
JawaPos.com-Patah hati menjadi pengalaman terpedih dan menyakitkan.
Patah hati tentu membuat anda merasa hancur dan kehilangan arah. Wajar jika banyak orang sulit untuk move on dari hubungan yang lalu.
Namun, empat zodiak ini justru dikenal ahli dalam memulihkan dirinya setelah patah hati. Mengutip informasi dari laman /collective.world berikut zodiak-zodiak yang mampu move on lebih cepat daripada kebanyakan orang.
Scorpio
Scorpio memiliki emosi yang intens. Mereka juga terkenal mampu bangkit kembali setelah putus cinta. Mereka tidak takut menghadapi emosinya secara langsung, sehingga mampu memproses perasaan dengan cara yang sehat.
Pisces
Pisces sangat kuat dan mampu bangkit dengan cepat setelah patah hati. Mereka menggunakan kreativitas dan imajinasi untuk menemukan cara baru dalam mengekspresikan emosi dan menyembuhkan diri.
Cancer
Cancer dikenal memiliki emosi yang mendalam. Cancer juga sangat intuitif dan mampu merasakan saat hubungan sudah mulai tidak berjalan baik. Mereka fokus pada self-care dan self-love yang menjadi kunci penyembuhan hati yang terluka.
Taurus
Taurus menghadapi patah hati dengan logis. Mereka meluangkan waktu untuk memproses emosi dan mengevaluasi keadaan sebelum melangkah maju. Setelah putus cinta, taurus akan fokus pada pengembangan diri dan berusaha menjadi versi terbaik dari dalam dirinya.
