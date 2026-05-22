3 Pasang Zodiak Paling Serasi, Berdua Mampu Menjadi Tim yang Paling Kuat

JawaPos.com-Tiga pasang zodiak ini dikenal memiliki kecocokan yang sangat selaras dan saling melengkapi satu sama lain.
Mereka seolah diciptakan semesta untuk menjadi tim yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan dan hubungan.
Mengutip informasi dari laman collective.world berikut tiga pasang zodiak yang dikenal paling solid dan kompak satu sama lain.
Aries dan Sagittarius
Aries dan Sagitarius sama-sama memiliki jiwa petualang, bersemangat, dan selalu mencari pengalaman baru. Saat jatuh cinta keduanya dikenal penuh semangat dan spontanitas. Mereka sama-sama ambisius dan memiliki tujuan besar. Keberanian diantara keduanya menjadikan pasangan aries dan sagitarius sebagai tim yang kuat.
Taurus dan Virgo
Dua pasang zodiak ini memiliki pendekatan hidup yang realistis dan stabil. Mereka sama-sama menghargai kestabilan dan rasa aman, sehingga mampu membangun pondasi hubungan yang kuat. Kedua pasang zodiak ini sangat praktis dan efisien. Mereka sangat memperhatikan detail dan pandai mengatur serta merencanakan sesuatu.
Gemini dan Libra
Gemini dan libra sama-sama berelemen udara yang memiliki koneksi mental dan kecocokan intelektual yang kuat. Mereka menikmati berbagai percakapan yang seru dan mencoba hal-hal baru bersama. Mereka juga pandai menghadapi situasi baru dan bekerja sama menyelesaikan masalah apapun yang datang.
