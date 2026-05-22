Rezekinya Sulit Putus! 10 Weton Ini Dipercaya Akan Mendapat Keberuntungan Finansial yang Sangat Besar

Ilustrasi weton yang beruntung soal finansial. (Magnific)
JawaPos.Com - Kepercayaan tentang weton dalam budaya Jawa sejak lama sering dikaitkan dengan nasib, rezeki, hingga perjalanan hidup seseorang.
Banyak masyarakat percaya bahwa setiap weton memiliki energi berbeda yang memengaruhi keberuntungan dan peluang dalam kehidupan.
Dalam kitab primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki garis rezeki yang sangat kuat.
Pemilik weton ini disebut lebih mudah mendapatkan peluang besar, bantuan dari orang sekitar, hingga keberuntungan finansial yang datang secara tidak terduga.
Meski hidup tidak selalu berjalan mulus, weton-weton tertentu dipercaya memiliki kemampuan bangkit yang luar biasa.
Saat mengalami kesulitan ekonomi, mereka sering menemukan jalan keluar yang membantu kehidupan kembali stabil dan berkembang.
Karena itulah primbon Jawa menyebut beberapa weton memiliki rezeki yang sulit putus.
Kehidupan mereka dipercaya perlahan menjadi lebih mapan seiring bertambahnya usia, pengalaman, dan kerja keras yang dilakukan.
Dilansir dari kanal Youtube Rajo Notonegoro, inilah sepuluh weton yang dipercaya akan mendapat keberuntungan finansial sangat besar menurut primbon Jawa.
1. Jumat Kliwon
Pemilik weton Jumat Kliwon dikenal memiliki wibawa yang kuat dan mudah menarik perhatian orang lain.
Mereka sering dipercaya memegang tanggung jawab besar karena kemampuan memimpin yang cukup baik.
Dalam primbon Jawa, Jumat Kliwon dipercaya memiliki aura keberuntungan finansial yang sangat kuat.
Mereka disebut lebih mudah mendapatkan peluang besar dalam pekerjaan maupun usaha.
Meski pernah mengalami jatuh bangun dalam hidup, weton ini dikenal sulit menyerah.
