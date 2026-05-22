10 Kebiasaan yang Mulai Ditinggalkan Seseorang Setelah Kondisi Finansialnya Lebih Stabil

JawaPos.Com - Perubahan kondisi finansial sering bukan hanya terlihat dari jumlah uang yang dimiliki, tetapi juga dari cara seseorang menjalani hidup sehari-hari.

Banyak orang yang mulai lebih mapan ternyata perlahan meninggalkan kebiasaan lama yang dulu membuat hidup terasa penuh tekanan.

Mereka tidak selalu berubah menjadi pribadi yang mewah atau suka pamer kekayaan.

Sebaliknya, sebagian justru menjadi lebih tenang, lebih berhati-hati, dan lebih bijak mengambil keputusan.

Pengalaman menghadapi kesulitan ekonomi membuat mereka memahami bahwa kestabilan finansial jauh lebih penting dibanding kesenangan sesaat atau pengakuan dari orang lain.

Karena itu, banyak kebiasaan lama yang dulu dianggap biasa perlahan mulai ditinggalkan demi menjaga hidup tetap nyaman dan aman dalam jangka panjang.

Dilansir dari Yourtango, inilah sepuluh hal yang biasanya berhenti dilakukan atau ditinggalkan seseorang setelah mereka lebih mapan secara finansial.

1. Mereka Tidak Lagi Membeli Sesuatu Hanya demi Terlihat Keren

Saat kondisi finansial belum stabil, sebagian orang sering membeli barang demi terlihat sukses di mata lingkungan sekitar.

Mereka merasa harus mengikuti tren, memakai barang mahal, atau tampil mewah agar dianggap berhasil.

Namun setelah lebih mapan, pola pikir seperti itu biasanya mulai berubah.

Mereka tidak lagi terlalu sibuk mencari pengakuan lewat penampilan luar karena rasa aman finansial membuat mereka lebih percaya diri.

Banyak orang mapan justru lebih nyaman membeli sesuatu berdasarkan manfaat dan kualitas dibanding sekadar gengsi.

2. Mereka Berhenti Menghabiskan Uang demi Kesenangan Sesaat