Derajat Makin Tinggi! 3 Weton ini Rezeki dan Kehormatannya Meningkat Bertahap Sepanjang Tahun 2026

JawaPos.com - Salah satu hal yang banyak diinginkan orang lain adalah hidup mapan dan terpandang.

Mempunyai finansial yang kuat serta status yang tinggi jadi salah satu hal banyak dicari dan diusahakan oleh banyak pihak.

Menariknya, beberapa orang berikut justru rezeki dan derajatnya meningkat karena hidupnya tengah berada dalam situasi yang menguntungkan.

Melansir dari kanal YouTube Tv Cirebon, berikut weton yang diramalkan rezeki dan kehormatannya meningkat bertahap sepanjang tahun 2026.

1. Weton Sabtu Pon

Weton Sabtu Pon memiliki jumlah neptu 16, di mana kebanyakan orang yang lahir dengan weton ini memiliki watak yang tenang.

Menurut perhitungan primbon, tahun 2026 sangat mungkin menjadi tahun perubahan hidup menuju tingkatan yang membuat orang lain iri.

Bahkan tanpa punya niat khusus sekalipun, mereka berkesempatan mendongkrak derajat keluarga makin tinggi.

Sepanjang tahun dimungkinkan berlangsung serangkaian kesempatan yang darinya bisa membuat orang makin menghormati keluarga dari mereka yang berweton satu ini.