Ramalan Zodiak Taurus 21 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Jangan menoleransi ulah siapa pun pada hari ini, zodiak taurus. Waktu taurus terlalu berharga dan energi taurus terlalu kuat untuk disia-siakan pada orang-orang yang menganggap taurus sebagai teman yang hanya ada saat senang atau tempat curhat emosional.

Berkonsentrasilah pada masalahmu sendiri. Jika seseorang memiliki cerita sedih, katakan padanya persis seperti apa yang taurus pikirkan. Tidak perlu menutupi kebenaran dan kejujuran ​​dengan basa-basi hanya untuk membuat orang lain merasa nyaman.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Kamis, 21 Mei 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Saat cenderung bersikap agresif hari ini, zodiak taurus perlu mengendalikan reaksi yang ditimbulkan terhadap pasangan. Terkait karir, taurus mungkin akan mendapatkan kenaikan gaji, promosi, atau ditempatkan di posisi yang bagus.

Sementara itu, berhati-hatilah saat mengemudi dan gunakan helm jika taurus akan bepergian menggunakan sepeda motor. Terkait keuangan, manfaatkan peluang menghasilkan uang secara terbuka dengan efisien dan maksimal.

Cinta Taurus

Bersikap tegas mungkin akan memberi taurus apa yang diinginkan, tetapi bersikap agresif akan memberi yang sebaliknya.

Bersikap tegas mungkin akan memberi taurus apa yang diinginkan, tetapi bersikap agresif akan memberi yang sebaliknya. Tentukan pilihanmu dengan bijak hari ini.