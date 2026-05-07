Ramalan Zodiak Aries 21 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak aries mungkin bertanya-tanya mengapa semua orang tiba-tiba terasa begitu serius dan emosional. Namun, aries mungkin juga merasakan hal yang sama.

Anggaplah ini sebagai pengingat bahwa ada banyak jalan hidup yang berbeda dan tidak semuanya bersinggungan dengan jalan aries.

Kekuatan-kekuatan tersebut cenderung menunjukkan dirinya dengan cara yang cukup traumatis hari ini. Bersiaplah untuk membela diri dan motifmu sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Kamis, 21 Mei 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Tunjukkan kepedulian kepada pasangan dengan terus terang dan jangan sampai zodiak aries melewatkan kesempatan ini. Terkait karir, dedikasi serta loyalitas aries di tempat kerja akhirnya dihargai.

Sementara itu, berkendaralah dengan hati-hati karena aries berisiko mengalami cedera akibat kecelakaan lalu lintas. Terkait keuangan, bergembiralah karena setiap transaksi keuangan yang dilakukan saat ini akan memberikan keuntungan besar.

Cinta Aries

Mencari hadiah sempurna untuk pasangan dapat memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Namun, aries harus berani dan terus terang jika tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kepedulian kepada pasangan.