Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 21 Mei 2026 | 07.20 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 21 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/sdali) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/sdali)

JawaPos.com - Zodiak capricorn mungkin merasa cemas tentang hidup. Hari ini, tingkat kecemasan capricorn mungkin tinggi, jadi pastikan meluangkan waktu untuk menjauh dari masalah yang berkaitan dengan pekerjaan. 

Capricorn mungkin merasa sedikit tidak aman, tetapi hal ini bersifat sementara dan akan segera berlalu. Jangan khawatir karena capricorn akan menjadi diri sendiri kembali.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Kamis, 21 Mei 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Hubungan romantis akan menambah warna hidup dan membuat zodiak capricorn dalam suasana hati yang bahagia. Terkait karir, kekuatan serta tekad capricorn akan memberikan dampak baik pada orang-orang di tempat kerja. 

Sementara itu, jangan biarkan pikiran teralihkan saat mengemudi atau mengoperasikan peralatan agar capricorn terhindar dari cedera.

Terkait keuangan, saat ini tepat untuk mengarahkan kembali investasi serta mempertimbangkan berdonasi untuk tujuan yang mulia.

Cinta Capricorn

Hubungan romantis akan menambah bumbu dalam hidup dan membuat capricorn dalam suasana hati yang bahagia. Ada indikasi bahwa capricorn akan menikmati kebersamaan dengan pasangan dengan melakukan perjalanan wisata bersama. 

Hal ini tidak hanya akan menyegarkan energi dan gairah, tetapi juga akan memberi capricorn dan pasangan kesempatan untuk saling memahami dengan baik.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Sagitarius 21 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius 21 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 21 Mei 2026 | 07.19 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 21 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 21 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 21 Mei 2026 | 07.16 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 21 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius 21 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 21 Mei 2026 | 07.15 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

3

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

4

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

5

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

6

10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek

7

10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!

8

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

9

18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional

10

Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore