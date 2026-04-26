Ramalan Zodiak Sagitarius 21 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini akan memberi zodiak sagitarius kesempatan untuk membuktikan diri. Perjalanan karena urusan keluarga diprediksi akan terjadi.

Sagitarius mungkin akan bepergian ke luar negeri, jadi pastikan paspormu sudah siap. Perjalanan ini akan membawa kegembiraan dan banyak kenangan indah untuk dikenang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Kamis, 21 Mei 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Terkait karir, sagitarius akan mendapat pengakuan atas semua kerja keras yang telah dilakukan di tempat kerja.

Sementara itu, berhati-hatilah dan jangan ceroboh saat membawa benda berat atau berjalan di atas permukaan licin. Pada ranah keuangan, tingkatkan kecepatan kerja dan penghasilan sagitarius akan meningkat.

Cinta Sagitarius

Hari ini adalah kesempatan bagi sagitarius untuk menyerahkan hati dan jiwa kepada seseorang yang istimewa. Namun, dibutuhkan inisiatif yang berani untuk membuat ini sukses sepenuhnya.

Oleh karena itu, sampaikan perasaan yang sebenarnya kepada pasangan. Pastikan pasangan merasakan hal yang sama dan cari tahu bahwa ini bukanlah hubungan sepihak.