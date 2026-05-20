Ramalan Zodiak Capricorn Besok Kamis, 21 Mei 2026: Saat Kesabaran Menjadi Kekuatan Terbesar

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini membawa energi yang mengajak Capricorn untuk sedikit melonggarkan kendali dan membuka ruang bagi hal-hal baru.

Kamu yang terbiasa bergerak teratur dan penuh perhitungan mungkin merasa ritme hari ini sedikit berbeda.

Pergerakan Matahari di Gemini mengarahkan perhatian pada urusan praktis, komunikasi, pesan, dan berbagai keputusan kecil yang perlu ditangani.

Sementara itu, Bulan di Leo membangkitkan sisi emosional yang lebih hangat dan mengingatkan bahwa harga diri serta penghargaan juga penting.

Kamu mungkin merasakan tarik-menarik antara tanggung jawab dan kebutuhan pribadi. Namun, respons yang tenang justru akan membuatmu tetap berada di jalur yang stabil.

Perubahan kecil dalam rutinitas hari ini bisa membuka peluang yang sebelumnya tidak terlihat.

Pesan utamanya sederhana: percayalah pada hal yang benar-benar kuat, bukan yang hanya terlihat keras.

Mari simak ramalan terlengkap seputar cinta, karier, dan keberuntungan Capricorn seperti dilansir dari laman Astroscope.

Cinta dan Hubungan Capricorn

Dalam urusan asmara, hati Capricorn hari ini menginginkan rasa aman sekaligus kehangatan.

Energi Bulan di Leo mendorong kebutuhan akan perhatian yang lebih terbuka, sementara Matahari di Gemini mengajak untuk lebih jujur dalam menyampaikan perasaan.

Bagi Capricorn yang sudah memiliki pasangan, percakapan sederhana namun tulus berpotensi menjernihkan hal-hal yang selama ini dipendam. Tidak perlu gestur besar, karena kejujuran justru menjadi bahasa cinta terbaik hari ini.