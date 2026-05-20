Ramalan Zodiak Besok Kamis 21 Mei 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

JawaPos.com – Upaya konsisten Capricorn di tempat kerja mengubah rutinitas menjadi peluang, harapkan terobosan yang halus namun bermanfaat.

Di sisi lain, kejelasan karier akan datang jika Pisces mengandalkan intuisi.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak pada besok Kamis 21 Mei 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)

Petualangan menanti di depan pintu, menggoda Anda untuk mencoba sesuatu yang baru dalam percintaan atau bersama teman-teman.

Pemikiran inovatif muncul di tempat kerja, berpotensi menarik seorang mentor atau kolaborator.

Masalah keuangan stabil, tetapi pertimbangkan merencanakan perjalanan atau kursus di masa depan untuk berinvestasi dalam pengembangan diri Anda.

Udara segar dan peregangan yang baik meningkatkan stamina Anda.