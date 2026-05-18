Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 19 Mei 2026 | 01.26 WIB

4 Zodiak Putus Secara Tragis, Mengalami Patah Hati Terdalam Sepanjang Hidup

Ilustrasi patah hati/freepik

JawaPos.com-Keempat zodiak berikut terbiasa mencintai dengan dalam. Sayangnya, disaat hubungan  itu berakhir, hati mereka terasa hancur berkeping-keping.

Keempat zodiak ini memerlukan waktu yang lama untuk bisa pulih. Termasuk disaat berusaha bangkit dari rasa sakit karena patah hati.

Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut kerap mengalami patah hati yang tragis sampai berkali-kali.

Putus cinta benar-benar menghancurkan taurus.bahkan rasa sakitnya terasa begitu berat sampai orang terdekat anda ikut khawatir. Tidak ada yang berani membantah bahwa anda sangat berpengalaman soal urusan hati. 

Cancer kesulitan untuk move on. Memang menyenangkan membicarakan keburukan mantan, tapi anda lama-lama juga lelah terjebak di dalam rasa sakit yang sama. Kepribadian anda seharusnya bukan hanya tentang seberapa besar mantan pernah menyakiti anda. 

Scorpio menjaga hati dengan sangat ketat. Oleh karena itu, saat dikhianati hati anda tidak akan pernah terbuka lagi. Rasa sakit di masa lalu membuat mereka menutup diri dan merusak peluang hubungan anda di masa depan.

Pisces diam-diam menghargai rasa sakit.pisces mengetahui risiko jatuh cinta hanya untuk patah hati. Meskipun menganggap semuanya berjalan normal, namun setiap kali puus cinta untuk kesekian kali tetaplah terasa menyakitkan.

Editor: Novia Tri Astuti
