4 Zodiak yang Menghadapi Patah Hati dengan Dewasa, Mampu Memberikan Closure yang Jelas

Ilustrasi seorang yang sedang sendiri/freepik
JawaPos.com - Beberapa zodiak kesulitan menyampaikan kabar buruk untuk minta putus pada pasangannya.
Namun, empat zodiak ini mampu memulai percakapan serius soal nasib hubungan kedepannya.
Mereka memiliki sikap dewasa dan rasa hormat pada pasangan, untuk menyampaikan closure yang jelas.
Mengutip informasi dari laman /collective.world berikut empat zodiak yang paling dewasa dalam memulai kata perpisahan.
Virgo
Virgo mampu memisahkan emosi dan situasi. Mereka akan memastikan semua pertanyaan anda terjawab dan menjelaskan perasaan mereka dengan cara yang jelas dan tepat. Virgo juga percaya pada closure yang jelas.
Libra
Libra berusaha sebaik mungkin agar anda tetap merasa berharga. Mereka ingin anda tahu bahwa pasangan adalah seseorang yang layak dicintai dan berharga.
Libra akan berusaha membuat perpisahan sebagai keputusan terbaik. Meski mereka tidak ingin melanjutkan hubungan, mereka tetap peduli pada anda.
Capricorn
Capricorn cukup dewasa untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Mereka akan mengakui bagian mereka sendiri dan bertanggungjawab atas kesalahan yang mungkin telah mereka lakukan.
Capricorn tidak akan memberikan jawaban setengah-setengah atau menghindari pertanyaan anda. Mereka percaya bahwa anda pantas mendapatkan jawaban yang jujur.
Pisces
Pisces akan merasa sama buruknya dengan apa yang anda rasakan. Mereka tidak ingin anda pergi dan tidak pernah berbicara lagi dengan mereka.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun
Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara