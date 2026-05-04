4 Zodiak Ini Paling Sering Membuat Patah Hati Tanpa Mereka Sadar, Berisiko Menyebabkan Kekecewaan Emosional Pada Orang Lain

Ilustrasi patah hati/freepik
JawaPos.com-Empat zodiak ini seringkali tidak menyadari bahwa sikap mereka bisa melukai perasaan orang lain.
Tanpa sengaja, mereka kerap mengecewakan orang di sekitarnya. Dampaknya, orang lain bisa merasa tersakiti sampai berakhir patah hati.
Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat sering membuat patah hati orang-orang yang berusaha dekat dengan mereka.
Aries
Aries mungkin sadar sedang mengecewakan seseorang, tapi tidak menyadari seberapa keras cara anda melakukannya. Lebih parahnya lagi anda akan mengatakan itu lalu pergi begitu saja, seolah orang tersebut tidak butuh penanganan emosional setelahnya.
Cancer
Cancer terkadang membuat anda lebih fokus pada perasaan sendiri dibanding orang lain. Memperhatikan perasaan sendiri memang penting, tapi jangan sampai menghalangi ruang bagi orang lain untuk merasakan emosinya juga. Orang lain juga punya perasaan dan bisa terluka.
Libra
Anda mengira semua orang hanya ingin berteman, dan menafsirkan sentuhan atau tawa yang biasa. Hal ini bahkan bisa terjadi saat seorang sudah sangat jelas menunjukkan ketertarikannya pada anda. Lain kali jika teman dekat anda bilang bahwa mereka menyukai anda, mungkin anda perlu untuk lebih bisa terbuka dan percaya.
Aquarius
Aquarius berpikir jika anda tidak terlalu peduli, orang lain juga tidak akan merasa terlalu dalam. Sayangnya,hal itu tidak lagi benar. Sikap santai anda saat seseorang mengajak anda kencan atau mengungkapkan perasaannya justru bisa lebih menyakiti daripada penolakannya sendiri.
