Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 19 Mei 2026 | 01.21 WIB

5 Zodiak yang Bersemangat di Malam Hari, Mendapatkan Energi Lebih Banyak karena Punya Jiwa Nokturnal

Ilustrasi pesta/freepik

JawaPos.com-Ada zodiak yang benar-benar merasa hidup saat matahari terbenam. Malam hari justru menjadi permulaan kehidupan mereka yang bebas. Lima zodiak ini seperti diliputi energi saat malam tiba.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut lima zodiak yang punya jiwa nokturnal sehingga lebih produktif saat malam hari.  

Scorpio berkembang dalam dunia malam. Mereka menemukan hubungan emosional di jam-jam saat kebanyakan orang sudah tertidur. Scorpio terlihat paling kreatif dan kuat saat matahari sudah tenggelam.

Cancer secara alami merasa nyaman saat berada di ketengangan. Malam hari yang cocok bagi mereka untuk bisa fokus. Cancer bisa mempererat hubungannya dengan diri sendiri saat malam hari.

Pisces merasa tenang saat hidup sendiri di malam hari. Pisces sering menemukan inspirasi terdalam mereka di dalam kesunyian malam. Pisces menemukan ketenangan di malam hari yang terasa magis.

Malam memberi taurus kesempatan untuk menikmati lingkungan sekitar. Mereka menikmati atmosfer di malam hari yang membantu mereka melambat sejenak, dan menikmati momen dengan diri sendiri.

Leo justru berkembang di malam hari. Leo bisa sepenuhnya menikmati perannya sebagai ratu pesta di malam hari. Mereka kerap bersosialisasi, terlihat lebih bebas, dan menghibur orang-orang di sekitar mereka saat malam tiba. 

Editor: Novia Tri Astuti
