Ramalan Zodiak Cancer 17 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Seseorang yang dekat dengan zodiak cancer mungkin bersikap kasar tanpa alasan. Cancer menjadi sasaran kritik yang tidak menyenangkan baginya, sehingga cancer akan merasa sangat tersinggung.

Mulai hari ini dan di masa mendatang, cancer mungkin akan sedikit menarik diri untuk menyembuhkan luka. Cancer membutuhkan lebih banyak keharmonisan dan kelembutan dalam kehidupan cinta. Kemungkinan besar, cancer akan segera mendapatkannya, jadi bersabarlah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Minggu, 17 Mei 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer perlu memfokuskan perhatian pada apa yang diinginkan dari hubungan dan mengomunikasikan keinginan kepada pasangan. Terkait karir, cancer perlu bekerja keras untuk memenuhi harapan perusahaan dan menyelesaikan tanggung jawab baru.

Sementara itu, cancer bisa mengikuti teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga jika menghadapi masalah tidur. Terkait keuangan, fokuslah menggunakan energi dan sumber daya yang ada untuk meningkatkan keuntungan bagi diri sendiri.

Cinta Cancer

Hari ini, cobalah memfokuskan perhatian pada apa yang diinginkan dari hubungan. Komunikasikan keinginan kepada pasangan dan raihlah hasil positifnya.

Saat ini, cancer memerlukan waktu berdua saja dengan pasangan untuk sekadar bersantai bersama. Jika masih mencari cinta, maka cancer harus tetap membuka mata dan pilihan. Cancer mungkin akan menemukan bahwa orang yang tepat untuk telah ada di sisi cancer selama ini.