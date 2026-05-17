Ramalan Zodiak Gemini 17 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Terkadang, zodiak gemini merasa seperti sedang menavigasi melalui kabut tebal. Tetapi, ketidakjelasan itu akhirnya akan sirna pada hari ini.

Langit di depan cerah dan jernih, sehingga gemini dapat mengharapkan datangnya undangan untuk melakukan perjalanan singkat atau tawaran untuk bergabung dengan kelompok khusus. Jangan lewatkan kesempatan untuk bersenang-senang. Gemini bisa mendapatkan manfaat dari hiburan saat ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Minggu, 17 Mei 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini bisa meninggalkan kekhawatiran serta tekanan pekerjaan dan keluar untuk bersenang-senang dengan pasangan. Terkait karir, terima tawaran yang diberikan meskipun bukanlah pekerjaan impian.

Sementara itu, cobalah untuk rileks dan terbebas dari kecemasan agar tidak mengalami mimpi buruk. Terkait keuangan, teruslah bekerja keras, semangat, dan berinisiatif agar gemini memperoleh pendapatan yang selama ini diharapkan.

Cinta Gemini

Hari ini, pertimbangkan untuk berdansa dengan pasangan, atau pergi keluar bersama teman atau keluarga jika lajang. Melakukan kegiatan sosial kemungkinan akan sangat menyenangkan hari ini. Tinggalkan kekhawatiran serta tekanan pekerjaan dan keluarlah untuk bersenang-senang.

Karir Gemini