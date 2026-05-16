Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 17 Mei 2026 | 05.51 WIB

5 Weton Ini Terlahir dengan Rezeki yang Subur Menurut Primbon Jawa, Apa Saja?

Weton yang diramalkan rezekinya meningkat di tahun 2026 menurut primbon. (dok: magnific)

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, dikenal istilah Pilihan Langit yang ditujukan bagi weton-weton tertentu yang dipercaya memiliki garis hidup penuh kemakmuran dan keberuntungan.

Weton ini diyakini membawa energi positif sejak lahir, sehingga rezeki dan kesejahteraan lebih mudah datang dalam perjalanan hidup mereka. Tidak hanya dalam hal materi, mereka juga dipercaya memperoleh kemudahan dalam urusan karier, keluarga, hingga kehidupan spiritual.

Keberuntungan yang dimiliki disebut terus berkembang dari waktu ke waktu dengan hambatan yang relatif kecil. Karena itu, banyak dari mereka dianggap mampu menjadi inspirasi bagi orang lain melalui kesuksesan yang diraih secara konsisten.

Berdasarkan penjelasan dari kanal YouTube Pandawa Cirebon yang dikutip pada Sabtu (16/5), terdapat lima weton yang dipercaya terlahir makmur dan memiliki rezeki yang subur menurut Primbon Jawa.

1. Senin Pahing

Senin Pahing memiliki neptu 8 dan berada di bawah naungan unsur air yang memberikan ketenangan dalam pengambilan keputusan penting.

Individu kelahiran Senin Pahing dianugerahi aura kepemimpinan yang memancar kuat, menjadikan mereka sosok ideal untuk posisi pemimpin atau pengusaha sukses dalam berbagai bidang.

Mereka memiliki kemampuan istimewa dalam membuat keputusan strategis bahkan ketika berada dalam situasi yang penuh tekanan, suatu kualitas yang sangat mendukung perjalanan menuju keberhasilan finansial.

Tanggung jawab yang melekat pada pribadi kelahiran Senin Pahing begitu tinggi sehingga orang-orang di sekitarnya secara alami merasa aman dan tenteram berada di bawah arahan mereka.

Kepercayaan yang terbentuk dari sikap bertanggung jawab ini menjadi aset berharga yang mampu membuka berbagai peluang besar dalam kehidupan profesional mereka.

Keberanian menghadapi risiko menjadi ciri khas Senin Pahing, dimana mereka tidak mudah gentar ketika dihadapkan pada berbagai bentuk kegagalan.

Alih-alih menyerah, pemilik kelahiran ini justru semakin termotivasi untuk bangkit dan mencari solusi alternatif yang lebih inovatif.

Mentalitas pantang menyerah inilah yang menurut ramalan kitab Rimbon Jawa membuat Senin Pahing mampu keluar dari kesulitan dengan strategi matang dan menghasilkan pencapaian berlimpah dalam kehidupan.

2. Kamis Legi

Kamis Legi memiliki neptu 11 dan berada di bawah pengaruh unsur kayu yang memberikan keteguhan dan pertumbuhan berkelanjutan dalam aspek finansial.

