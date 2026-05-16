Ramalan Zodiak Capricorn 16 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Inilah saatnya zodiak capricorn bersinar dan menunjukkan sisi ceria. Saatnya membuktikan bahwa mereka yang menganggap capricorn membosankan itu salah.

Selain itu, capricorn ingin bersantai dan bersenang-senang hari ini. Ini pasti akan mengejutkan orang-orang di sekitar. Tetaplaj fokus pada aktivitas yang membawa kebahagiaan dan membuat diri sendiri merasa gembira.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn harus memertahankan hubungan yang memberikan banyak hal positif dan kenikmatan dalam hidup. Terkait karir, berbahagialah karena pekerjaan baru capricorn akan menjadi batu loncatan menuju tujuan profesional.

Sementara itu, berpikirlah positif sebelum tidur agar capricorn tidak bangun dalam keadaan lelah karena mimpi buruk. Terkait keuangan, jangan mengambil tugas baru dan selesaikan tugas yang sedang berjalan untuk meraih kesuksesan di bidang keuangan.

Cinta Capricorn

Capricorn akan mengalami kedamaian dan ketenangan dalam hubungan dengan pasangan. Kalian mampu berbagi kehangatan yang memungkinkan untuk berbagi pengetahuan bidang intelektual dan emosional, bukan hanya fisik.

Pertahankanlah karena tampaknya hubungan ini memberikan banyak hal positif bagi kenikmatan hidup capricorn.