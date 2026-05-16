Ramalan Zodiak Sagitarius Besok Minggu, 17 Mei 2026: Energi Besar, Peluang Baru, dan Pentingnya Menjaga Ritme

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/sdali)
JawaPos.com - Minggu ini Sagitarius dipenuhi dorongan besar untuk bergerak cepat dan melakukan banyak hal sekaligus.
Energi dari Mars dan Jupiter membuat semangatmu meningkat, sehingga kamu mungkin merasa sulit menolak ajakan, peluang, atau tantangan baru.
Namun, di balik antusiasme tersebut, ada risiko kelelahan jika terlalu banyak mengambil tanggung jawab.
Bulan di Capricorn hadir sebagai pengingat agar Sagitarius lebih bijak dalam mengatur ritme dan menjaga energi.
Di pertengahan minggu, Merkurius yang berhadapan dengan Pluto membawa pemikiran yang lebih dalam dan serius.
Kamu mungkin mulai mempertanyakan keyakinan lama, cara berpikir, atau keputusan yang selama ini dianggap benar.
Pluto yang bergerak retrograde membantu Sagitarius melihat ke dalam diri sendiri dan memahami alasan di balik pilihan-pilihan hidup yang dibuat.
Ini menjadi momen refleksi yang penting sebelum melangkah lebih jauh. Menjelang akhir minggu, energi mulai terasa lebih ringan.
