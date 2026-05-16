Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 16 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (freepik)
JawaPos.com – Inilah saatnya zodiak aries untuk mengambil kendali atas hidup. Semakin banyak tindakan yang diambil, maka akan semakin baik perasaan aries.
Jika bekerja, ini akan menjadi waktu yang baik untuk melakukan perubahan yang diperlukan dalam karir. Menambahkan lebih banyak variasi pada pekerjaan akan membuat segalanya lebih baik bagi aries saat ini.
Zodiak taurus akan merasa percaya diri dan gembira hari ini. Semangat taurus sedang mencapai puncaknya, sehingga menimbulkan rasa percaya diri.
Hal ini akan memberi taurus keberanian untuk membuat keputusan penting tanpa ragu-ragu. Oleh karena itu, fokuslah pada kemampuan pengambilan keputusan dan percayai insting alamimu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Sabtu, 16 Mei 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak aries bisa membuat pengecualian pada hari ini untuk melepaskan penat dan terhubung kembali dengan pasangan. Terkait karir, kerabat atau teman dekat akan memberikan bantuan yang sangat bermanfaat mengenai pekerjaan baru.
Sementara itu, jagalah kulit dengan menutupi tubuh jika harus keluar dan gunakan tabir surya jika berada di bawah sinar matahari secara langsung. Terkait keuangan, aries tidak boleh membiarkan seseorang mempermainkan secara mental dan mencegahnya melakukan hal yang membuat kesal.
Cinta Aries
Hari ini, aries mungkin merasa ingin menonton film, berkendara keluar kota, atau apa pun untuk melepaskan diri dari rutinitas bersama pasangan. Meskipun biasanya tidak bisa bolos kerja seperti ini, aries bisa membuat pengecualian untuk melepaskan penat dan terhubung kembali dengan pasangan. Nikmati malam yang santai bersama.
