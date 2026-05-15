4 Zodiak Akan Pergi Jika Tahu Anda Sedang Berbohong, Kebenaran Lebih Dihargai Meskipun Menyakitkan

JawaPos.com-Beberapa zodiak sangat percaya pada pasangan. Mereka secara terang-terangan memberikan kesempatan kedua, meskipun pasangannya telah berbohong berkali-kali.
Namun, ada juga zodiak yang tidak mudah memaafkan. Mereka tidak akan ragu pergi meninggalkan anda, disaat mengetahui bahwa anda berbohong.
Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang tidak suka dengan kebohongan.
Leo
Leo memiliki standar yang tinggi dan tidak akan menurunkannya demi siapapun. Leo juga cukup percaya diri untuk menemukan cinta lagi dan cukup mandiri untuk hidup sendiri. Putus cinta bukan hal yang menakutkan bagi mereka.
Taurus
Taurus perlu merasa aman dan nyaman di dalam hubungan. Saat memergoki anda berbohong, taurus akan mulai meragukan niat dan kejujuran anda. Taurus mungkin akan terlihat sensitif, tapi alasan mereka marah pada kebohongan adalah agar hubungan tetap sehat.
Scorpio
Scorpio akan memikirkan kemungkinan terburuk saat pasangannya berbohong. Mereka tidak ingin hidup dengan rasa curiga terus menerus, mempertanyakan apakah pasangannya benar-benar peduli atau hanya berpura-pura.
Gemini
Gemini tidak akan bertahan jika mengetahui bahwa anda sedang berbohong. Gemini akan selalu waspada terhadap tanda-tanda buruk di dalam hubungan asmara. Mereka tidak ingin membuat keputusan keliru lalu menyesal di masa depan.
