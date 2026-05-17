Ramalan Zodiak Capricorn Besok Senin, 18 Mei 2026: Fokus, Stabil, dan Semakin Percaya pada Proses

JawaPos.com - Hari ini membawa energi yang lebih tenang dan terarah untuk Capricorn. Perpindahan Merkurius ke Taurus membuat cara berpikirmu menjadi lebih stabil, praktis, dan penuh pertimbangan.

Kondisi ini sangat selaras dengan karakter Capricorn yang menyukai kepastian, struktur, dan langkah jangka panjang. Kamu cenderung lebih mudah menentukan prioritas serta memilih kata-kata dengan hati-hati.

Di sisi lain, Bulan yang bergerak ke Sagitarius dapat memunculkan sedikit rasa gelisah atau keinginan untuk keluar dari rutinitas.

Namun, energi tersebut juga membantu Capricorn melihat gambaran yang lebih luas dan tidak terlalu terjebak dalam tekanan sehari-hari.

Saat mampu menyeimbangkan sikap realistis dengan pikiran yang lebih terbuka, kamu akan merasa lebih yakin terhadap arah hidup yang sedang dijalani.

Yuk simak ramalan zodiak Capricorn secara lebih lengkap seperti dilansir dari laman Astroscope.

Ramalan Cinta Capricorn

Dalam hubungan asmara, Capricorn didorong untuk lebih jujur secara emosional tanpa harus kehilangan ketenangan.

Merkurius di Taurus membantu kamu menyampaikan perasaan dengan cara yang sederhana tetapi tulus.

Hari ini, komunikasi yang lembut dan penuh kepastian akan terasa jauh lebih bermakna dibanding percakapan yang berlebihan.

Bulan di Sagitarius mungkin membuat orang lain terlihat lebih spontan atau blak-blakan dari biasanya. Cobalah untuk tidak terlalu cepat mengambil segala hal secara personal.

Bagi Capricorn yang sudah memiliki pasangan, hubungan dapat terasa lebih hangat ketika kamu mulai menunjukkan perhatian secara langsung.

Sementara bagi yang masih sendiri, koneksi emosional bisa tumbuh melalui percakapan yang jujur dan nyaman.

Menjelang malam, energi Neptunus membantu melunakkan pertahanan emosional. Tindakan kecil yang menunjukkan rasa percaya dapat memperdalam kedekatan dengan seseorang.