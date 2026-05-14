Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 14 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (freepik)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak leo harus menahan kecenderunga untuk berdebat dan berhati-hati dengan kata-kata yang dilontarkan di depan orang lain. Tetap tenang itu penting, agar situasi tidak menjadi di luar kendali.
Jangan memperumit masalah dan menjauhkan diri sendiri dari orang-orang. Disarankan agar leo menggunakan meditasi untuk menenangkan diri.
Zodiak virgo mungkin merasa sangat gembira dan puas hari ini, karena kerja keras dan usaha yang dilakukan akhirnya akan membuahkan hasil. Virgo akan senang dengan pencapaian yang diraih dan ingin membaginya dengan keluarga serta teman-teman.
Namun, jangan terlibat konflik dengan rekan kerja karena virgo mungkin kehilangan ketenangan. Nikmati hari ini dan cobalah untuk tidak terlalu stres.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Kamis, 14 Mei 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak leo bisa membuat seseorang terkesan secara signifikan dengan mendapatkan perhatiannya. Terkait karir, planet-planet sedang bekerja agar kesempatan mendapatkan pekerjaan baru untuk leo segera datang.
Sementara itu, leo harus mengabaikan pikiran yang cemas setiap kali muncul agar tidak menyebabkan penderitaan dan mengganggu kehidupan. Terkait keuangan, jangan takut meminta saran dan masukan keuangan dari pasangan, hal ini tidak akan mengurangi kekuasaan atau kebijaksanaan leo.
Cinta Leo
Leo bisa membuat seseorang terkesan secara signifikan hari ini. Mendapatkan perhatiannya mungkin sulit pada awalnya. Tetapi begitu mendapatkannya, dia akan sepenuhnya memperhatikan dan mendengarkan leo. Jangan sia-siakan momen ini, karena ini mungkin kesempatan sekali seumur hidup.
