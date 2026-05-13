4 Zodiak Sering Salah Sangka Mengira Love Bombing sebagai Cinta, Mudah Baper Saat Dipuji

Ilustrasi love bombing/freepik
JawaPos.com-Empat zodiak berikut ini kerap terjebak pada perangkap love bombing. Mereka mudah tertipu dengan rasa cinta berlebihan, intens, dan sering dipenuhi pujian. Mereka menganggap perilaku ini sebagai cinta yang sejati.
Mengutip informasi dari laman collective.world berikut sering salah sangka, menganggap love bombing sebagai cinta sejati.
Aries
Aries dikenal sebagai sosok yang penuh semangat, spontan, dan impulsif. Mereka sering menganggapnya sebagai cinta sejati yang membara. Namun, aries perlu berhati-hati, karena intensitas tersebut bisa saja berakhir menyakitkan dan membuat mereka merindukan cinta yang benar-benar tulus.
Cancer
Cancer memiliki emosi yang dalam serta sangat setia di dalam hubungan. Cancer sangat mendambakan koneksi emosional. Oleh karena itu, perhatian dan kasih sayang berlebih dari pasangan tampak sempurna bagi cancer. Padahal, cinta sejati membutuhkan waktu, kesabaran, dan saling memahami.
Libra
Libra dikenal romantis menginginkan keseimbangan dan juga keharmonisan di dalam hidup. Oleh karena itu, libra mudah terbawa perasaan saat pasangan membanjiri mereka dengan perhatian dan pujian.
Pisces
Pisces adalah zodiak yang dipenuhi dengan imajinasi dan mudah terbawa suasana. Kata-kata manis dan penuh janji dari pasangan dapat dengan membuat pisces jatuh hati.
