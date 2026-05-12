4 Zodiak yang Mengabaikan Masalah, Sampai Menumpuk Seperti Gunung Es

Ilustrasi mengabaikan masalah/freepik
JawaPos.com-Keempat zodiak berikut lebih memilih untuk memendam masalahnya sendiri, dibandingkan harus melibatkan orang lain.
Mereka memilih diam sampai akhirnya masalah menumpuk seperti gunung es. Akhirnya, hubungan yang mereka jalani runtuh seketika
Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut memendam masalah sampai akhirnya hubungan tidak bisa diselamatkan.
Libra
Libra memilih untuk menyembunyikan masalah dari pasangan. Anda bisa terlihat untuk berpura-pura baik-baik saja. Namun, hal itu bisa menghilangkan kesempatan untuk bisa memperbaiki hubungan sebelum semuanya terlambat.
Sagittarius
Sagittarius selalu ingin semua orang merasa nyaman dan senang. Inilah alasan anda sering memendam keluhan untuk diri sendiri. Solusi tidak datang secara tiba-tiba. Anda tetap harus menghadapi dan membicarakannya secara serius.
Cancer
Cancer tidak pernah mengungkapkan perasaan pada pasangan karena takut membuat mereka menjauh. Anda berpura-pura baik-baik saja. Lebih baik jujur sejak awal sebelum masalah berkembang menjadi lebih besar.
Taurus
Taurus lebih memilih menunggu waktu yang dianggap tetap untuk membahas hal yang mengganggu pikiran. Anda mungkin tidak akan pernah merasa siap mengucapkan apa yang perlu disampaikan.
