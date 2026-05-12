6 Shio Ini Bakal Panen Rezeki Terus Tanpa Henti di Tahun 2026, Apa Saja?

JawaPos.com - Menurut astrologi Tionghoa, ada sejumlah shio yang dipercaya memiliki kemampuan kuat dalam mendatangkan rezeki dan peluang finansial secara terus-menerus. Keberuntungan mereka bukan hanya datang sesaat, melainkan mengalir stabil seperti sumber air yang tak pernah kering. Pada tahun 2026, beberapa shio diprediksi akan menikmati masa penuh keberuntungan, mulai dari terbukanya kesempatan baru hingga peningkatan kondisi ekonomi yang signifikan. Mereka disebut-sebut menjadi sosok yang mudah menarik rezeki dalam berbagai aspek kehidupan. Bagi yang termasuk dalam jajaran shio tersebut, tahun ini diyakini membawa peluang besar menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan berkecukupan. Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Naura Kom pada Selasa (12/5), terdapat enam shio yang diramalkan akan terus memperoleh rezeki melimpah menurut astrologi Tionghoa.

1. Tikus Dikenal karena kecerdikan dan ketangkasannya, Shio Tikus memiliki kemampuan luar biasa dalam mendeteksi peluang yang tidak terlihat oleh orang lain.

Mereka dilambangkan dengan Fusing, Dewa kebahagiaan dan keberuntungan yang memberikan perlindungan khusus pada perjalanan hidup mereka.

Kantong ajaib yang dimiliki Shio Tikus berisi berkah dari berbagai sumber tidak terduga, memungkinkan mereka untuk selalu menemukan jalan keluar dari situasi sulit.

Kemampuan adaptasi yang tinggi membuat mereka tidak pernah kehabisan cara untuk mencapai tujuan, bahkan dalam kondisi yang penuh tantangan.

Orang-orang dengan Shio Tikus (lahir pada tahun 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) cenderung memiliki intuisi tajam untuk mengenali kesempatan berharga yang sering terlewatkan oleh orang lain.

Bakat alami mereka dalam merencanakan strategi dan memanfaatkan kesempatan kecil untuk mencapai hasil maksimal menjadikan mereka sosok yang sering dianggap beruntung oleh lingkungan sekitar.

2. Kerbau Melambangkan kekuatan dan ketekunan, Shio Kerbau menjadi simbol dari kerja keras yang membawa hasil pasti dalam jangka panjang.

Mereka berada di bawah perlindungan Lusing, Dewa kemakmuran dan kemajuan karir yang memastikan bahwa usaha mereka tidak sia-sia.

Kantong ajaib yang dimiliki Shio Kerbau berisi hasil dari dedikasi dan kesabaran mereka dalam bekerja dan mengejar tujuan.