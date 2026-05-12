Ramalan Zodiak Capricorn 12 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak capricorn mungkin sedang meredakan rasa frustrasi dan kesulitan yang baru-baru ini dialami. Jangan terlalu memusingkan diri dan luangkan waktu untuk bersantai. Hambatan capricorn saat ini akan teratasi dalam jangka panjang, jadi jangan terlalu memforsir diri.

Capricorn mungkin kesulitan mengendalikan agresi, jadi kendalikan emosi dan selesaikan masalah demi keuntungan bersama. Luangkan waktu bersama teman dan keluarga untuk menghilangkan ketegangan.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn perlu rileks dan beristirahat saat lelah mencoba segala cara untuk menemukan cinta dan belum berhasil. Terkait karir, capricorn harus bertahanlah sedikit lebih lama dengan situasi pekerjaan saat ini karena hasilnya akan segera terlihat.

Sementara itu, capricorn perlu menghindari stres yang berlebihan yang akan membahayakan secara fisik, mental, dan emosional. Terkait keuangan, jangan mengambil tugas baru dan selesaikan tugas yang sedang berjalan untuk meraih kesuksesan di bidang keuangan.

Cinta Capricorn

Hari ini, capricorn mungkin merasa sedikit kecewa dalam hal cinta. Capricorn telah mencoba segala cara untuk menemukan cinta, tetapi tidak berhasil. Cobalah rileks dan beristirahat sejenak hari ini, karena hal-hal seperti ini membutuhkan waktu.

Fokuslah pada diri sendiri dan tarik perhatian orang lain dengan keotentikan diri sendiri. Jika mampu mencintai diri sendiri, orang lain juga akan mencintai capricorn.