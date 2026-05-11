4 Zodiak yang Hobi Marah-Marah dan Temperamen Tinggi, Pemicu Hubungan Kandas

JawaPos.com-Meskipun perasaan adalah valid, namun ada banyak cara yang lebih baik untuk menyampaikan maksud yang sama. Terutama disaat anda mencintai seseorang, anda perlu belajar mengungkapkan perasaan dengan lebih lembut.

Mengutip informasi dari laman collective.world, berikut zodiak yang perlu lebih berhati-hati untuk mengatur emosinya, supaya tidak merusak hubungan asmara mereka.

Aries

Aries mudah marah dan mengatakan apapun yang ingin mereka sampaikan. Meski sudah meminta maaf dan mencoba memperbaiki keadaan, bukan berarti ada kesempatan kedua yang diberikan aries. Jika aries sedang kesal, cobalah menyampaikan perasaan dengan cara yang lebih lembut.

Gemini

Gemini perlu belajar memilih konflik yang memang penting untuk mereka perjuangkan. Gemini perlu belajar memilih konflik yang penting untuk diperjuangkan. Bukan berarti langsung memulai pertengkaran dengan teriakan. Mengungkapkan perasaan itu penting, namun tetap bisa dilakukan tanpa meninggikan nada bicara.

Sagittarius

Sagittarius mengatakan sesuatu yang membuat emosi. Mereka perlu berhati-hati dalam memilih kata-kata dan nada bicara. Jangan sampai cara memperlakukan seseorang yang mereka sayangi justru menjadikan penyesalan.

Leo

Leo terlalu percaya diri untuk membiarkan orang lain memperlakukan mereka dengan buruk. Leo perlu berhati-hati agar tidak salah memahami ucapan seseorang lalu menghukumnya. Cobalah meminta penjelasan terlebih dahulu. Pastikan tidak ada miskomunikasi, apalagi jika orang tersebut sangat berarti.