Ramalan Zodiak Capricorn 6 Mei 2026: Emosi Meledak, Karier Berat tapi Rezeki Datang Diam-Diam

JawaPos.com – Zodiak Capricorn diprediksi menghadapi hari yang penuh tekanan pada Rabu (6/5). Konflik dengan orang terdekat, beban pekerjaan yang menumpuk, hingga kondisi emosi yang mudah sensitif bisa membuat suasana hati naik turun.

Namun di balik situasi yang melelahkan, ada peluang finansial dan kabar baik yang diam-diam mulai mendekat.

Tekanan yang muncul bisa datang dari berbagai arah, termasuk hubungan pribadi. Namun, dengan pendekatan yang lebih tenang dan reflektif, Capricorn tetap bisa mengendalikan situasi dengan baik.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Rabu (6/5), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari) Secara umum, hari ini menuntut Anda untuk bekerja lebih keras dari biasanya. Ada kemungkinan Anda merasa kehilangan kenyamanan dalam menjalani rutinitas. Selain itu, perbedaan pendapat dengan sosok ayah atau figur otoritas bisa saja terjadi. Untuk menjaga keseimbangan batin, melakukan aktivitas spiritual akan membantu memberikan ketenangan dan kelegaan.

Cinta Capricorn Dalam hubungan asmara, Anda cenderung lebih sensitif dalam mengekspresikan perasaan. Hal ini bisa memicu kesalahpahaman jika tidak dikendalikan dengan baik.

Cobalah untuk mengurangi emosi berlebihan dan membangun komunikasi yang lebih terbuka. Dengan sikap saling memahami, hubungan dapat tetap terjaga harmonis.

Karier Capricorn Di tempat kerja, Anda perlu mengatur jadwal dengan lebih terstruktur agar semua tugas dapat diselesaikan tepat waktu.

Fokus dan ketelitian menjadi kunci utama untuk mencapai hasil yang maksimal. Dengan manajemen kerja yang baik, tekanan yang ada bisa lebih mudah diatasi.