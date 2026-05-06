Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 6 Mei 2026 | 17.33 WIB

4 Zodiak yang Lebih Mengedepankan Logika Daripada Perasaan, Mempertimbangkan Skenario Terburuk

Ilustrasi seseorang yang memakai logika/freepik

JawaPos.com-Terkadang, hati seseorang bisa membawa anda ke arah yang salah, dan anda tidak boleh membiarkan emosi mengaburkan logika anda.

Anda tidak bisa membuat keputusan impulsif yang berdasar hanya pada perasaan tanpa memikirkan konsekuensinya.

Mengutip informasi dari laman collective.world/ berikut empat zodiak yang perlu mengedepankan logika daripada perasaan.

Aries tetap bisa mengejar apa yang anda inginkan tanpa harus gegabah atau mengambil risiko yang tidak perlu. Ingat perasaan tidak selalu akurat dan bisa berubah. Jika setelah itu anda masih yakin, baru lakukanlah.

Gemini sering takut menyesal, itulah sebabnya anda cenderung mengikuti kata hati. Meski kadang berhasil, cara ini juga bisa berbalik menyukai anda dan merugikan. Perasaan membuat anda ragu mengambil peluang yang sebenarnya kayak dicoba. Anda jauh lebih mampu dari apa yang anda kira.

Cancer rela melakukan apa saja untuk orang-orang yang anda sayangi. Namun, tidak boleh membiarkan orang lain memperlakukan anda dengan buruk. Anda tidak bisa terus menerima perlakuan dan merasa berharga karenanya. Pada akhirnya, anda akan bersyukur telah melepaskan diri dari mereka dan bangga karena memilih keputusan yang lebih rasional daripada sekedar mengikuti perasaan sesaat.

Libra sering menyakiti perasaan. Anda memaafkan orang yang sebenarnya tidak pantas dan terus memberi mereka kesempatan. Tanyakan pada diri sendiri apakah orang-orang di sekitar anda benar-benar kayak mendapatkan waktu dan perhatian anda.

Editor: Setyo Adi Nugroho
