Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 6 Mei 2026 | 03.33 WIB

Usahanya Selalu Dimudahkan, 5 Shio Ini Mudah Mencari Rezeki dan Harta

Ilustrasi Rezeki Mengalir dari Relasi (drobotdean/freepik)

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, ada sejumlah shio yang dipercaya memiliki “bakat kaya” sejak lahir, sehingga lebih mudah dalam memperoleh rezeki dan mengumpulkan kekayaan.

Hal ini tidak hanya dianggap sebagai keberuntungan semata, tetapi juga berkaitan dengan karakter alami mereka yang rajin, cerdas, serta pandai melihat dan memanfaatkan peluang.

Shio-shio tersebut biasanya cepat beradaptasi terhadap perubahan dan mahir membangun relasi yang dapat membuka jalan rezeki.

Bahkan di tengah persaingan yang ketat, mereka tetap mampu menciptakan kesempatan emas yang tak terduga hingga berpotensi membawa pada kesuksesan finansial.

Jika termasuk dalam daftar ini, diyakini jalan menuju kemakmuran sudah lebih terbuka.

Mengutip dari kanal YouTube Naura Kom pada Selasa (5/5), disebutkan bahwa ada lima shio yang memiliki bakat kaya dan mudah dalam mencari rezeki serta harta menurut astrologi Tionghoa.

1. Macan

Shio Macan, terutama kelahiran tahun 1974 (elemen Kayu), 1986 (elemen Api), 1998 (elemen Tanah), dan 2010 (elemen Logam), dikenal memiliki semangat membara dan keberanian luar biasa.

Mereka memiliki keunikan dalam mengambil tantangan yang mungkin dihindari oleh orang lain.

Pesona kuat yang dimiliki Macan memungkinkan mereka dengan mudah memengaruhi orang-orang di sekitarnya.

Kemampuan alami ini membuat mereka mudah mendapatkan kepercayaan dan peluang baru dalam perjalanan finansial mereka.

Insting tajam menjadi senjata utama Macan dalam memilih waktu dan kesempatan yang tepat untuk meraih keberhasilan ekonomi.

2. Kerbau

Shio Kerbau, khususnya kelahiran tahun 1973 (elemen Air), 1985 (elemen Kayu), 1997 (elemen Api), dan 2009 (elemen Tanah), memiliki ketangguhan mental yang luar biasa.

Ketekunan dan kegigihan menjadi ciri khas utama dari mereka yang berlahir di bawah naungan shio ini.

Mereka dianugerahi kemampuan untuk tetap fokus dan tidak mudah terpengaruh oleh situasi sekitar yang mungkin mengganggu.

